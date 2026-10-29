Se realiza el próximo miércoles el tradicional desfile de instituciones en Tornquist

La intendente municipal, Estefanía Bordoni, invita a los vecinos y vecinas a participar
del acto protocolar y desfile con motivo de un nuevo aniversario del distrito de
Tornquist, que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 9:30
horas, frente al Palacio Municipal.
La celebración será una oportunidad para compartir este momento tan significativo
para nuestro distrito, poniendo en valor nuestra historia, identidad y el compromiso de
quienes forman parte de su crecimiento.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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