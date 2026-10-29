Se realiza el próximo miércoles el tradicional desfile de instituciones en Tornquist

La intendente municipal, Estefanía Bordoni, invita a los vecinos y vecinas a participar
del acto protocolar y desfile con motivo de un nuevo aniversario del distrito de
Tornquist, que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 9:30
horas, frente al Palacio Municipal.

Se realiza el próximo miércoles el tradicional desfile de instituciones en Tornquist
La celebración será una oportunidad para compartir este momento tan significativo
para nuestro distrito, poniendo en valor nuestra historia, identidad y el compromiso de
quienes forman parte de su crecimiento.

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