Se presentó como candidata a reina de la Vendimia en Mendoza y ahora la «reina hot», quiere ingresar a Gran Hermano.

El nombre de Evelyn Heredia resonó fuerte en 2016 cuando se presentó como candidata a reina de la Vendimia de Ciudad y, durante su campaña, se filtraron fotos y videos eróticos de la joven, quien por eso fue catalogada como la “reina hot” y hasta fue noticia en medios nacionales.

Sin renegar de ese pasado, ya que vende contenido erótico para una aplicación, la mendocina decidió hacer uso de eso y de su historia para ingresar a Gran Hermano. La joven de 28 años quiere ingresar al reality de Telefe y compartió en TikTok su casting.

Desde la producción del programa abrieron la convocatoria y los postulantes deben enviar un video en el que exponen las razones por las que quieren entrar a la casa más famosa del país y por qué serían funcionales al reality.

Siguiendo la consigna, Evelyn envió el video, pero también lo subió a las redes como hicieron muchos otros postulantes. El objetivo es que la gente la conozca y así, sumar una chance más de ser tenida en cuenta para el show.

La “reina hot” es bailarina, modelo de fotografía, amante y apasionada por los shows, y está muy confiada de que será una de las elegidas. Es por eso que anunció en su Instagram, donde tiene más de 29 mil seguidores, que venderá contenido subido de tono para poder reunir el dinero para pagarse el pasaje a Buenos Aires.

«Tengo muchas ganas de que más gente me conozca, es la pizca que me falta para poder seguir creciendo en todo lo que me gusta”, dijo en su video y agregó: “Tengo muchas ganas de que la gente me conozca”.

Evelyn Heredia, la «reina hot» que quiere entrar a Gran Hermano.

LAS PREGUNTAS INSÓLITAS PARA ENTRAR A GRAN HERMANO

Gran Hermano 2022 tendrá como conductor será Santiago del Moro y el reality vuelve a la pantalla de Telefe, después de diez años. El último fue el que ganó Rodrígo Fernandez y se caracterizó con personajes como Walquiria D’Amato, Ornella de Luca y la pareja de Victoria Irouleguy y Ezequiel Tramannoni.

Para esta nueva edición, se construirá una casa especial que se espera que sea la mejor de la historia. Aunque como siempre, lo que no faltará, serán las decenas de cámaras que registrarán cada movimiento de los “hermanitos” durante las 24 horas.

A pesar de que no hay una fecha de estreno confirmada, se especula que el reality podría empezar en septiembre, una vez finalizado La Voz Argentina.