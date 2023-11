¡Se picó! Moria Casán le puso los puntos a Juliana Díaz

Todo comenzó cuando la participante le hizo saber a Marcelo Tinelli que no le había gustado nada que haya dicho ante las cámaras que “escucho por los pasillos que ella había dicho que se bancaba al jurado”. “Sería muy torpe porque dependo de ellos” dijo muy molesta.

“Obviamente que el otro día me fui desmotivada y me sentí ninguneada. Vos Marcelo (Polino) me dijiste que no se ni caminar y eso me parece una falta de respeto”, sentenció.

“Me parece que hay una evolución, tomo clases, ensayo muchísimo. Entonces que me digan ridícula y que me hagan burla “… lanzó.

“Pero burla no te hicimos. Acá nadie, ninguno de mis compañeros te hizo burla”, afirmó Polino, defendiendo a sus colegas.

“Ayer la señora Casán me hizo burla”, aseveró al jurado. Luego de escucharla, La One le respondió: “¡Hice coreo facial mi amor! ¡Lo que no haces vos lo hago con mi cara! I´ m sorry! ¡Es un juego, reina!

“Obvio que es un show pero falta de respeto hasta ahí”, le contestó Juliana, enojada. “Es un juego no entra la falta de respeto nena,. Vos te lo tomás personal ¡Lo lamento!”, retrucó la jurado.

“Yo me sé defender muy bien y no me gusta que me digan ridícula. Yo nunca te lo diría”, disparó Díaz, aún irritada ante la respuesta de Moria, quien le respondió: “¡Yo digo ridícula todo lo que se me canta porque esto es un juego, amora! ¡Andá al psicólogo!”.