¡Se picó! Mariano Peluffo contra Santiago del Moro por GH

El reality más famoso es uno de los fenómenos de la historia televisiva. Uno de los conductores más destacados en su momento, fue Mariano Peluffo quien sorprendió recientemente por su feroz crítica hacia el actual conductor de Gran Hermano.

En la entrevista que le concedió a Tomás Dente, dijo: “Hoy Santi del Moro le da una cosa personal que me parece que está buenísimo. Él lo llevó para un lado… Yo se lo decía y nos reíamos: ‘Lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre’, como una competencia”.

Además, remarcó las diferencias más notorias entre ambos conductores y, por otra parte, aclaró que no le gusta hablar de Santiago del Moro.

En ese sentido, cuando le consultaron sobre la relación con el actual conductor del reality, afirmó: “Santi es un colega y trabajamos en la misma radio. Me parecía que sino era como colarse de él. Me preguntaban ‘si no me daba cosa wur lo conduzca otro ‘ y la verdad es que no”.

“Hay laburo para todos y él lo hace fantástico. Le puso su impronta. Yo le había puesto la mía, Rial la de él, y Solita (Silveyra) la de ella. Me parece que el secreto es ese. Y si yo hago un programa y después viene otro lo hace mejor, lo hace mejor o distinto. A mí no se me juega nada ahí”, cerró.