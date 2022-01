“Se me viene una ola de agresiones” Noelia Marzol enfrentó las críticas luego de que contara que es atea

Noelia Marzol compartió una foro con su pequeño hijo Donatello por el día de reyes magos y salió a defenderse de la críticas que estuvo recibiendo.

La actriz y bailarina Noelia Marzol compartió en su cuenta de Instagram una historia con su hijo Donatello, quien tuvo con el futbolista Ramiro Arias, el pasado 6 de enero por el día de los reyes magos. Pero curiosamente ella comenzó a recibir todo tipo de críticas tras contar que es atea, la cual es la definición de una persona que niega la existencia de un Dios.

En dicha imagen que compartió, Noelia Marzol expreso: “Aunque mamá sea atea… ¡Reyes llega para todos los bebés! Pool Party”, en la foto se la puede ver a ella con su su pequeño hijo.

Pero no todo quedo ahí, ya que al pasar las horas comenzaron a llegarle muchos mensajes por haber dicho se autodefine como atea. Por este motivo es que la actriz decidió grabar un video y aclaró: “Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender”.

La historia de Noelia Marzol que genero las críticas

Tras eso, Noelia Marzol dijo: “Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”. Y remarcó que su familia es religiosa y que quiere darle la libertad de decisión a su hijo.

“Mi familia es religiosa y me dio la libertad de elegir creer en lo que me hace bien. A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo”, aseguro la bailarina. Luego agregó que “Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido. Y a mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”.

Finalmente, para cerrar el video, Noelia Marzol dijo: “Así nos manejamos nosotros, así que por favor no me traten de convencer, no me agredan, yo no agredo a nadie , respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa. Besos, los quiero igual”.