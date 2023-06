Se llevará a cabo el próximo domingo la edición N°40 del lechón al asador en puesto de campo el 17

Este martes visitamos las instalaciones de “Puesto de campo el 17” de Sergio Molina y su esposa Mónica, para que nos cuente todo sobre la próxima edición del lechón al asador y todas las degustaciones que habrá.

Será la edición número 40. Durante nuestra visita, Sergio nos brindó un completo recorrido, desde los inicios hasta el presente, expresando su profundo agradecimiento hacia todos aquellos que mes a mes los han elegido.

Sergio Molina

“Esta será la edición numero 40 del lechón al asador, específicamente del lechón porque hay que recordar que nosotros estamos hace 15 años en lo que es turismo rural”.“Cuando arrancamos con aquella vieja casa estilo alemán que es de adobe, Mónica hacía todo lo que es comidas a la olla y por uso familiar ahí es donde aparecieron las empanadas de cerdo fritas en grasa, estuvimos trabajando durante mucho tiempo y tuvimos que reinventarnos y ahí es donde apareció Puesto El 17 y donde ya llevamos la edición número 40 del lechón al asador”.

Invitación y reservas

“Estamos muy contentos porque la gente nos acompaña, ya tenemos para esta edición la mitad de las plazas ocupadas”. “Hay que recordar que el lechón al asador tiene una tradición que es el segundo domingo de cada mes, donde las reservas son únicamente por mi teléfono.

¿Qué ha pasado de la primera edición hasta la última? ¿Qué rescatas?

“El miedo cuando nosotros generamos en el Puesto El 17 la mesa compartida, me daba cierta cosa y la verdad es que me ha traído la mayor de las satisfacciones, la gente llegaba como media congelada y al irse es casi como que formas una amistad, cuando llega el momento del postre no se puede escuchar a una persona de tanto que hablan y se ríen, eso para nosotros fue el gran desafío y satisfacción de hoy”.

“Otra cosa que me caminaba por la cabeza era saber si la gente iba a acompañar y gran sorpresa fue la edición 39 a tal punto que quedaron 54 personas fuera en esa edición”. “Otra gran satisfacción es que nosotros trabajando del turismo rural, hoy estamos siendo siempre convocados en el INTA para contar por que hace 15 años funcionamos juntos y como lo hacemos”.

“En su momento cuando estaba la primera gestión de Bordoni, Martín Ohlaberry vino a visitarnos y recorrió todos los emprendimientos de raíces de campo, fue el gestor de esto”. “Es una gran satisfacción lo bien que informan los informantes turísticos del distrito lo que nosotros somos, tenemos un gran derrame”.

Sobre el turismo rural

“Marina Monje armó un hermoso grupo del lado de Tornquist, el turismo rural tiene una base muy sólida que es ser familia, a nosotros como emprendimiento nos da una ayuda muy importante, no solo lo económico sino también para que nos conozcan y sepan lo que es una crianza de cerdo a campo”.

Degustaciones de la próxima edición

– Picada de campo con chorizos de elaboración propia

– Longaniza ahumada

– Morcilla blanca

– Queso del balcón del arroyo

– Galleta de campo de la panadería de Dufaur

– Algunos encurtidos

– Algunas cosas que se han recolectado de la huerta como morrones y berenjenas

– Aderezos

– Lechón al asador

– Ensaladas varias como por ejemplo de achicoria, remolacha, papas

– Cinco postres: Panque, arroz con leche, budín de pan, flan y ahora Mónica implementó la tarta de manzana

Además se hará una visita guiada donde contarán como iniciamos en esto y la crianza de cerdo a campo donde podrán interactuar con todos los animales.

Para reservar un lugar, se deberá contactar con Sergio al siguiente número: 2914761545. (Solo llamadas)