«Se lleva puesta a otra mujer»: Alejandra Maglietti y un demoledor comentario sobre Wanda Nara

Con todo lo que se dijo sobre la escabrosa situación que envuelve a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez hay para analizar muchas cosas. Pero a pesar de la gran cantidad de posturas al respecto, el efecto rebote no se detiene, y quien decidió referirse a este tema fue Alejandra Maglietti. La modelo no tuvo reparos al momento de criticar fuertemente a la empresaria, defender a la expareja de Benjamín Vicuña y, por si fuera poco, también cargó contra el delantero del Paris Saint Germain.

Por medio de su cuenta de Twitter, la panelista de «Bendita» se expresó al respecto y sostuvo que Wanda quedó en evidencia por lo que generó: «Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión», escribió Alejandra Maglietti en el primero de los dos posteos que hizo en su red social.

Alejandra fue consecuente con otras declaraciones sobre sus experiencias personales.

Luego, el hilo de Alejandra siguió con una interpretación que hasta ahora no había surgido de parte de ninguno de los personajes que hablaron hasta ahora, y que pone a Nara en el ojo de la tormenta: «Posteriormente, el hilo La lógica de: es hermosa, a mi marido le gusta, entonces la destruyo por lo que me imagino que mi marido haría con ella o la que sea. Como si la culpa fuera de ella y el tipo no tuviera discernimiento. El compromiso es de él».

Coherencia ante todo

Estas palabras de Maglietti no son producto de la casualidad, más allá de lo que pueda pensar respecto al escándalo en cuestión. Una prueba de ellos se pudo ver en otra publicación que hizo horas antes en sus redes sociales, donde compartió un pequeño fragmento de la entrevista que brindó para un medio gráfico, cuya frase tiene una conexión ineludible con lo que dijo sobre Nara: «Le dediqué demasiado tiempo a hombres que me fueron infieles».