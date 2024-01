Se fue de minivacaciones y sus infernales fotos subieron la sensacón térmica

Cabe recordar que la bailarina dejó de trabajar en Socios del Espectáculo a mediados de diciembre del año pasado. El propio Adrián Pallares conversó con Teleshow en ese momento y confirmó el fin del contrato de la expareja de Ricardo Fort. “El contrato de Virginia termina a fin de año. Es una decisión pura y exclusivamente de la producción del programa que haya un cambio. Todavía no tenemos el reemplazo y además no quiero arriesgar nombres, porque tanto Rodrigo como yo no definimos nada solos”, adelantó el conductor. Luego, agregó más detalles al respecto: “Hay una estructura periodística y varias autoridades del canal que toman determinaciones que nosotros debemos respetar”.

En los pasillos del canal comentaban que la exvedette no estaba de buen humor y se la notaba triste. Ella quería renovar el contrato para el año próximo porque realmente se sentía muy cómoda con todos sus compañeros de mesa y con todos los que trabajaban detrás de cámara. Además, según se supo, ella quería dejar de lado su pasado como bailarina e incursionar en otros terrenos.