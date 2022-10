Se filtró una foto de Zaira Nara que confirmaría su noviazgo con el ex de su amiga Paula Chaves

Crecen los rumores de que Zaira Nara estaría manteniendo un romance con Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves.

La conductora confirmó su separación de Jakob Von Plessen y ahora se la vincula con otro polista con quien incluso habría ido al recital de Coldplay.

Zaira Nara compartió fotos en su cuenta de Instagram disfrutando del show de Colplay en River y la misma noche y desde el mismo sector, Facundo Pieres también subió imágenes, algo que rápidamente detectaron desde la cuenta de Twitter “El ejército de LAM”.

La primera en lanzar el rumor al aire fue Yanina Latorre en LAM, la panelista sostuvo en ese momento que el vínculo habría iniciado en una de las crisis que tuvo Zaira Nara con Von Plessen quien llegó a ponerle micrófonos ante las sospechas.

La foto de Zaira Nara y la de Facundo Pieres.

“Duraron tres meses. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos”, comentó Yanina.

Y agregó: “Cuando se entera el marido aparece la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista. El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla”.

Por último explicó sobre la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen: “Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación”.