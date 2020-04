En el escándalo que siempre rodea a la expareja, ahora se suma una correspondencia que deja al descubierto las aventuras amorosas que el futbolista mantuvo mientras estaba casado con la Señora Icardi

Se filtró un mail donde Wanda Nara detalla las infidelidades de López

Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados menos de una década y tuvieron tres hijos en común, Valentino, Benedicto y Constantino. Tiempo después se separaron por diferencias irreconciliables y desataron una guerra por la división de bienes, la tenencia compartida y la cuota alimentaria que dura hasta nuestros días.

En el presente, Rodrigo Lussich leyó un mail que Nara le habría mandado a Maxi cuando se enteró de una infidelidad. Las palabras dice “Me demostraste que me querés seguir cagando. Como cuando te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, Darío Bombini, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos. Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina. “Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó. Me demostraste que me querés seguir cagando, como el día que te cog… las tro… con N… en la quinta, como el día que te llevaste put… a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrado, como cuando te cog… en mi casa a la empleada y nos denunció por violación”.

Lejos de achicarse, la rubia le gritó todas las palabras al viento en este mail que sigue así “Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu (el hijo mayor de la pareja) era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó”.

Esto genera más leña al fuego porque en la actualidad la expareja está en una disputa por las visitas y la cuota alimentaria cuyo monto no se actualizaría desde hace unos meses. Vale mencionar que la custodia de los varones la tiene Wanda que convive con su esposo Mauro Icardi y las niñas fruto de este amor llamadas Isabella y Francesca.