Se filtró un audio de Ivana Nadal donde se pelea con su asistente por la cancelación de su visa salió a la luz

Desde noviembre último, Ivana Nadal anunció a través de sus redes sociales su sueño de mudarse a Estados Unidos, por eso puso en venta su casa de Buenos Aires con el objetivo de desprenderse de todo lo que la “ata” a la Argentina. A través de Instagram, la influencer compartió fotos y videos que demostraron que ya se encuentra instalada en Miami y generó controversias.

A partir de sus distintos posteos, muchos de los usuarios se comenzaron a preguntar si finalmente Ivana Nadal se había vacunado contra el coronavirus, ya que es uno de los requisitos para lograr pasar por migraciones en el país norteamericano, tras sus manifestaciones públicas contra las inoculaciones.

Ivana Nadal desde Miami

De todas formas un nuevo inconveniente volvió a nublar la vida de la modelo ya que supuestamente le cancelaron la visa. La noticia se hizo viral gracias a un audio de su asistente que se filtró y fue transmitido por Marina Calabró en Radio Mitre.

“¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, aseguró la asistente. Luego especuló: “Parece que alguien denunció o no sabemos si fue solo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas acá”.

La influencer se encuentra en Estados Unidos y aún no se manifestó sobre el escándalo. Foto: Instagram/ivinadal

Qué dice Ivana Nadal en el nuevo audio filtrado

Tras asegurar en sus redes sociales que no era real el audio de su asistente que se hizo viral, el periodista Pampito publicó en su Instagram un audio de Ivana Nadal hablando del problema de su visa y la filtración del problema a la prensa.

“El único audio a las personas de confianza que se les consultó, si podían llegar a tirarme un contacto o algo por el estilo para hacer una visa nueva, el único audio es el tuyo, el que salió en todos lados. ¡Qué flash!”, se escucha decir a la mediática.

Luego hizo un señalamiento a quien sería su asistente abriendo la hipótesis de que era posible el audio fuera filtrado a la prensa directamente: “Qué pena que no tenías ningún contacto para pasarme a mí, pero sí para filtrar el audio”.

Ivana Nadal querría aplicar a la visa de talento en Estados Unidos

En ese sentido, la mujer explicó que “sí, está en trámite de vender pero todavía está todo a su nombre” y cofirmó que hay planes de irse para allá “aplicando para la visa de talento, todo legal”. “Y ahora esto nos estaría cagand* un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes”, lamentó. También remarcó que a la exconductora televisiva “le gustaría ir, presentarse, defenderse” ante la Embajada de Estados Unidos.

Cuál fue la primera reacción de Ivana Nadal sobre la cancelación

Este lunes por la tarde, Nadal contó en su Instagram que su abuela la llamó debido a la viralización de este audio: “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada… ¡Mi vida!”, dijo.

La historia de Ivana Nadal en Instagram.

“Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo”, fustigó Nadal a quienes difundieron el audio en cuestión. “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’”, siguió con su descargo e ironizó: “Estoy en casa comiendo patitas”, aseguró Ivana junto a una foto de la comida mencionada.