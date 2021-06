Se filtró: el video de Gastón Dalmau con el premio de “MasterChef Celebrity”

El público de “MasterChef Celebrity” está en la cuenta regresiva para la final de la segunda temporada, que será el próximo jueves. Como los programas son grabados, las especulaciones no se hacen esperar y fue Gastón Dalmau el que quedó en el centro de la escena con un video publicitario que compartió en su Instagram.

Es que el participante de “MasterChef” promocionó una reconocida marca de detergente con un desopilante video que cuenta con la voz en off de Migue Granados. A través de una enumeración que detalla toda la capacidad de limpieza que tiene Gastón, se busca reflejar la calidad del producto.

“Así como me ves, te limpio las canillas, la mesada, la tapa del horno, sin que se me vaya la sonrisa de la cara. También te limpio los juguetes, los premios y los inodoros” dice Migue Granados, mientras Dalmau limpia frenéticamente. Al llegar el momento de “los premios”, se ve el del certamen de Telefe.

Los seguidores de Gastón enloquecieron y llenaron de comentarios la publicación para indicar que se veía el premio como campeón de “MasterChef Celebrity”. La versión de que el ex “Casi Ángeles” es el nuevo campeón del reality suena fuerte desde hace días, cuando las finales ya se grabaron. Hasta el momento, los televidentes saben a ciencia cierta que siguen en carrera Dalmau, Georgina Barbarossa y Sol Pérez.

Cabe recordar que Rodrigo Lussich reveló en “Intrusos” que se grabaron dos finales distintas de “MasterChef Argentina” con dos ganadores diferentes para que no se filtrase la información y que se incorporó un escribano para aportar más transparencia a la definición. Los rumores aseguran que (alerta spoiler) Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa son los finalistas y le asignan al actor el batacazo.

Gastón vivía en Estados Unidos y regresó a la Argentina para participar de “MasterChef”.

La emoción de Cande Vetrano por las lágrimas de Gastón Dalmau

Cande Vetrano era una de las participantes favoritas para quedarse con “MasterChef Celebrity”, pero se quedó a las puertas de la final. Su despedida fue una de las más emotivas del certamen, al punto de que Damián Betular no pudo contener las lágrimas. Quien también se mostró conmovido fue Gastón Dalmau, íntimo amigo de Cande desde “Casi Ángeles”. “Cande, te amo. Sabés todo lo que te quiero. Verte ir me da mucha tristeza. Es la competencia, son las reglas del juego y alguien se tenía que ir hoy” fue el mensaje que le dio Dalmau a su amiga. Invitada en “Corta por Lozano”, la actriz recordó su salida de “MasterChef” y se emocionó al ver a Gastón completamente quebrado. “Me emociona ver esto. Gastón es re sensible, es lo más. Tener un amigo ahí adentro, poder compartir todo lo que nos pasa y ser cómplices, es lo más. Me gustaría que llegue a la final”, confesó Vetrano. Cuando le consultaron si se veía en la última gala, Cande confesó que sí y que una final con Gastón Dalmau hubiese sido una locura, especialmente para los fanáticos de “Casi Ángeles”.