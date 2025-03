Se filtraron nuevos audios de la noche del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo que dejó en vilo al mundo del espectáculo. Sucede que, tras el escándalo en la casa de la empresaria, se sumaron unos audios previos a la pelea que cambiarían la versión de los hechos.

En el video se podía ver a Mauro con Isabela a upa llorando, porque quería quedarse en la casa de su mamá. En el medio de conflicto, intercedía la policía y el SAME para apaciguar las aguas.

No obstante, ese día Icardi se fue sin sus hijas. La situación generó bastante repudio en los medios de comunicación, donde hubo distintas versiones sobre lo sucedido.

Pero, en las últimas horas trascendieron dos audios donde se dan a conocer las conversaciones previas de Mauro con Wanda. En estas grabaciones se puede escuchar a Mauro pidiéndole a su hija Francesca que baje junto a su hermana Isabela del departamento de su madre.

Inmediatamente, Wanda le contesta con una orden: «¿Podés subir a buscar las nenas?». Icardi responde: «No, no puedo subir, que bajen las nenas como las dejé antes de que suban a dejar los perros».

«Fran, bajá, por favor, que nos tenemos que ir», le pide el jugador de fútbol a su hija mayor. «Va a subir a buscarlas el encargado de la seguridad del Chateau, así están seguras, entregale las nenas al encargado», agregó Mauro.

«Isi no quiere bajar, Mauro», le recalca la mayor de las hermanas Nara. «Isi tiene que bajar, vos sos la madre, tenés que decirle que baje», contesta Mauro.

«Pero vos la hiciste subir», le recuerda Wanda. «Sí, la hice subir a dejar los perros, nada más, si dejaban los perros y bajaban, no había problema, en vez de secuestrarlas como hiciste», responde molesto Icardi.

Sin embargo, todo se tornó peor cuando Mauro lanza una amenaza: «Ahora sube el encargado y si no, llamo a la policía». «¿Podés subir vos que está tu hija llorando?», reitera el pedido Wanda.

«Sube el encargado a buscarlas, yo no puedo subir porque tengo una denuncia por violencia de género». Por último, sentencia: «Soy violento, entonces no puedo subir a la casa por más que me autorices vos».