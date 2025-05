Se filtraron impactantes imágenes que prueban que Vicky Xipolitakis sufrió violencia de Javier Naselli

La relación de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli culminó en el 2019 en el medio de las denuncias por violencia de género por parte de la mediática. En ese marco, en las últimas horas se conoció un material inédito del año 2024 que volvió a reavivar el escándalo.

En el clip, que fue captado por cámaras de seguridad de un establecimiento, muestra un episodio de agresión entre ambos donde también se encontraba presente el hijo que tienen en común, Salvador Uriel.

La escena se dio a conocer luego de que la compartieran en el ciclo Mujeres Argentinas, allí se puede observar tensión entre ambos, forcejeos e incluso golpes que culminan con el pequeño intentando alejar a su padre de Vicky.

Tras la difusión de estas imágenes, Naselli se defendió y declaró que “está todo armado” y negó que se tratase de un caso de violencia. Ante esta situación, Xipolitakis rompió el silencio y habló sobre el tema junto a sus compañeros de Cortá por Lozano.

«Es duro hablar para mí. Por Salvi y por mí como mujer. Hace muchos años estoy litigando, luchando y sufriendo para que haya un poquito de Justicia. Y hoy después de tanto tiempo tuve un poquito de Justicia», manifestó.

«Yo denuncié en su momento por haber sido víctima de violencia, que en primera instancia lo hago con mucho dolor y tristeza, y lo absuelven al progenitor. Sigo luchando y litigando, en segunda instancia también lo vuelven a absolver», sumó dolida.

«Yo tenía la desesperación como madre porque sentía que esa absolución ponía en riesgo a nuestro hijo. A mí también como mujer, pero siempre en primer plano Salvi. Estaba desesperada porque sentía que siempre hay que estar pidiendo que por favor que te ayuden, que te sostengan, que te contengan, que haya justicia», advirtió.

«El día de violencia cuando yo fui a denunciar como pude con Salvi, él cambió la cerradura. Lo más triste, no pensando en su hijo, no en mí. Lo nuestro no funcionó, fracasamos como familia, pero siempre vamos a ser familia… Acá no tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en Salvi». Y agregó: «Me pone mal ver esas imágenes de fondo mientras hablo porque es nuestro hijo».

Por último, cerró: «El Tribunal Superior condena al padre. Esta condena está firme, ya está condenado. Ahora vuelve a bajar a Cámara y la Cámara dijo: lo vuelvo a bajar a primera instancia porque es una causa de hace mucho tiempo… Lamentablemente la Justicia también tiene plazos».