“Se enamoran de tu libertad y después te la quieren sacar”, afirmó la China Suarez. ¿Palito para quién?

El programa en el cual se confesó, se emite en horario nocturno a través de Luzu, y en este miércoles la nota fue vista por casi 30000 personas después de la medianoche. Por lo cual, queda claro que la China siempre despierta interés, ya sea para apoyarla o para criticarla.

Ella misma hizo mención a esto al decir: “Conmigo no hay punto medio, soy amada y odiada, no me pasa en la calle, en vivo nunca nadie me vino a bardear”. Y agregó: “Yo no tolero el puterío y a la gente tibia, intenté muchos años ser más diplomática y ni en pedo…yo sé quién me bardea y quien habla mal de mí y vienen a saludarme”.

Pero lo más llamativo de todo lo que la China declaró, fue cuando hizo referencia a sus vínculos amorosos y se motró tajante al afirmar: “Me rompieron el corazón dos veces en mi vida…a los veintipico..fue muy duro, era muy celoso y me decía “te amo, pero no puedo con tu personalidad” y me veo arrodillada diciéndole que no me deje…esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, él era más grande. Pasa mucho que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar…”.