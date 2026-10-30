Se cumplen 66 años del nacimiento de Diego Maradona

El fútbol argentino recuerda a uno de sus máximos ídolos.

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. Nacido en 1960, el exfutbolista dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino y mundial.

Campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986, Maradona protagonizó algunos de los momentos más recordados del deporte nacional y construyó una trayectoria que lo llevó por clubes como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s.

Su figura quedó especialmente ligada a la camiseta argentina y a aquella Copa del Mundo de 1986, en la que fue capitán y una de las grandes figuras del título conseguido por el seleccionado nacional.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Desde entonces, cada 30 de octubre se transforma en una fecha especial para recordar su carrera, sus goles y el vínculo que construyó con millones de hinchas.

A 66 años de su nacimiento, el nombre de Diego Armando Maradona sigue ocupando un lugar central en la historia del fútbol argentino.