Se conoció toda la verdad sobre los padecimientos de Silvina Escudero: «Está muy mal»

En la tarde de ayer Silvina Escudero habló con Intrusos y no quiso contar qué fue lo que le pasó en los últimos meses, que la obligó a estar alejada de los medios y a pasar por el quirófano en diciembre. Si bien se creía que era un tema de salud, fue una situación un tanto más compleja. Según informó Ángel de Brito en LAM, la bailarina perdió un embarazo en el cuarto mes de gestación: «Me pidió que lo cuente porque no tiene fuerzas para estar en un programa» dijo el conductor en la última emisión del ciclo de América TV. «Ella estaba esperando que se cumplan los tres meses y finalmente cuando llegó a los tres meses me dijo que esperemos un poco más» detalló y agregó «en la semana 14 perdió su embarazo, ella después contará los motivos, pero este es el tema que la tenía tan alejada de la tele y de las redes». Luego, de Brito decidió contar los pormenores de la historia: «Primero se decidió a buscar un bebé como proyecto familiar con tratamientos, junto a su marido y finalmente llegó y se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita”. «Finalmente el embarazo se interrumpió y ella está muy triste, está muy mal, me decía su marido Federico que fue su apoyo durante todo este tiempo junto a su hermana» añadió sobre el trágico episodio que le tocó vivir a la modelo. A su vez, el conductor contó que ella le dijo que no quiere aparecer en los medios porque “no sabe qué decir” y que empieza a llorar cuando habla del tema. Por tal motivo, Silvina prefiere estar más entera para poder aparecer en cámara y contar lo ocurrido.