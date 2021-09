Se conoció: este es el origen de la gran fortuna del nuevo novio de Brenda Asnicar

Tras haber vivido un llamativo amorío con Duki, Brenda Asnicar está lista para vivir las mejores aventuras con su nueva pareja, Adam Justin. Recientemente, la famosa conversó con la revista «¡Hola!» y brindó todos los detalles del millonario empresario que logró conquistar su corazón y gracias a eso varios medios pudieron investigar un poco más sobre la vida del hombre. Acá están todos los datos que se desconocían.

El novio de la cantante es un empresario multimillonario neoyorquino de 29 años, el cual se dedica al negocio inmobilario en la reconocida firma Justin Management. Sin embargo, el portal Paparazzi develó que la gran fortuna de Adam proviene de una herencia, ya que esta empresa fue heredada por sus abuelos. Asnicar y el joven se conocieron gracias a los paseos que este hace al país por el polo:

Después de conocernos, sus amigos le contaron quién era yo. Fue lindo arrancar una relación donde no sabía nada de mí.

Atrás quedaron esos días de ocultar los amores para Brenda, Adam llegó para cambiarlo todo.

A pesar de que al principio de su relación con el cantante de música urbana quiso ser muy discreta, en esta nueva oportunidad que le dio el amor, la protagonista de «Patito Feo» no tuvo reparos en mostrarse con Adam, para la publicación, y hasta hablar de cómo fluyó su noviazgo con él:

Le encanta lo que hago, no se esconde y no tiene mambos. Un día dio por hecho que yo era su girlfriend (novia) y quedó.

La primera cita

Brenda comentó que su primera cita con Adam la sorprendió y fue lo que marcó el inicio de su romance: «Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. Es sencillo, familiero y con sentido del humor. Tiene unos ojos azules que no se pueden creer. Estoy muy contenta». La cantante está en un gran momento emocional y de eso ya no hay dudas.