Se confirmó otro anticipo de CN: Marcela Giménez, finalmente será la candidata del PJ en Tornquist

(Por Ciudad Noticias): Hace unos diez días, éste diario online daba cuenta que la docente Marcela Giménez, sería la candidata del justicialismo en el vecinito distrito de Tornquist. Ésta, fue puesta por el exintendente Gustavo Trankels.

Sin embargo en una nota que realizó hace unas horas en un medio de ese distrito, Giménez dijo:

¿Qué pasa si Gustavo fuese precandidato vos te bajas?

“Por supuesto me bajaría, está pautado y hablado del día número uno, todo puede pasar, mi campaña puede ser trasladada a la de Gustavo, soy orgánica y ortodoxa, es una convicción personal y partidaria que tengo, la cual espero nunca cambiarla, estoy convencida realmente que los Justicialistas cuando podemos y tenemos oportunidades, transformamos la vida de la gente, por eso milito en el partido Justicialista”. “Gustavo es el presidente del PJ y para nosotros es nuestro líder nato, por algunas cuestiones el no está y me toca estar a mí, pero si tiene que estar él, lo acompañando”.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST