¡Se arrepintió! Rocío Marengo dijo que su renuncia “fue un chiste”

Lo cierto que el programa terminó diez minutos antes de lo previsto (22:50) e inmediatamente Marengo destacó en Twitter que renunció al certamen antes de debutar ya que, por cuestiones de tiempo, quedó afuera de las presentaciones de este martes.

Ángel de Brito, que aún está cumpliendo con aislamiento tras regresar al país desde EE.UU., seguía el minuto a minuto del certamen y escribió: “Marengo quedó afuera”.

La rubia recogió el guante y le contestó al periodista de manera contundente: “Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!”.

Este miércoles, en charla con PrimiciasYa.com, Marengo aclaró sobre su tuit que encendió todas las alarmas sobre su futuro en el ciclo.

“De ninguna manera, jamás dudaría de seguir en la pista. Fui muy feliz ayer y no entré a la pista, imaginate lo que me va a pasar cuando entré. Nunca lo dudé. Fue un chiste que tiré al pasar y como era tarde no contesté nada. Hoy me desperté y había salido por todos lados pero de ninguna manera, no hay chance”, indicó la modelo, aclarando que seguirá en el certamen.