SCIFRA, ¿consultora trucha?: El PJ del partido de Saavedra le mete rosca y busca instalar candidatos.

(Por Ciudad Noticias): Desde hace más de cinco meses, el espacio que tiene como presidente del justicialismo a Hugo Corvatta, viene rosqueando en las redes sociales. Allí, algunos de los que aspiran a una banca, llegaron a criticar roturas de bancos, falta de manteniendo en espacios verdes y hasta apareció misteriosamente el basurero local incendiado, dicho sea de paso, hay una denuncia radicada ya que los bomberos voluntarios aseguraron que fue intencional.

El sondeo comenzó a circular durante el fin de semana largo y ésta mañana, el medio vocero ultra «K», Semanario Reflejos, comenzó a rosquear como lo han hecho en tantas oportunidades y con temas más serios de los que después de algunos fallos judiciales, comenzaron a levantar esos artículos que están de igual manera en manos de la justicia.

¿CONSULTORA TRUCHA Y KRICHNERISTA?

Pareciera que si ya que SCIFRA, no aparece en el buscador de Google, cuando hoy por hoy, todo se encuentra allí. La única consultora que salta en la web, es CIFRA, y es del vecino país Uruguay.

EL DATO:

Para que la gente pueda votar, les envían un link.

Se utiliza un sistema automático, fácil de bajar de la Play Store, y simple para programarlo.

Esas plataformas son usadas por medios de comunicación y diferentes empresas para respuestas automáticas. En el caso de esta, ¿Consultora trucha?, llega a través de un teléfono y bajo la plataforma Whatsapp, con el código de área del partido de Saavedra.

Cualquier «consultora» sería, cuenta con dominio en la web, pero…no es el caso de SCIFRA.

Ciudadnoticias.com, se encargó de buscar si el dominio está disponible y a quien pertenece o de que se trata.

El primer dominio, www.ciudadnoticias.com, es una web de JUEGOS.

La segunda, www.ciudadnoticias.com.ar, directamente no existe.

Tampoco hay registro en lo que es alguno número de CUIT. ¿Estamos ante una consultora fantasma que en principio vendría del lado del peronismo del distrito?

A diferencia de otras que son reales, en el link que mandan a los Whatsapp del distrito, dice que es una encuestadora anónima, lo que carece de de seriedad alguna y solo se busca instalar nombres.

¿Quiénes realmente pueden estar en carrera política a la intendencia y a una banca como concejal?

Hugo Corvatta, exintendente, aparece solo una vez en las opciones. A éste, según contó un importante político de la sexta sección electoral, le habrían pedido desde las más altas esfera del peronismo, que sea el encargado de ir por la intendencia, pero el presidente del PJ distrital, no estaría muy convencido porque su imagen tras el fracaso en sus ocho años de gestion, no fueron para nada bueno y la ciudadanía no apostaría a una nueva oportunidad.

En el caso de la exdiputada Marisol Merquel quien tiene una denuncia por estafa con los planes sociales, nunca superó los seis puntos en las mediciones, lo que sería una pésima elección, peor que la de hace dos años donde el PJ quedó tercero.

El más probable es el Dr, Oscar Gómez, pero no estaría seguro de ir por el sillón de la intendencia.

Uno que sí le viene dando lindo a la rosca política en redes sociales, lugar done prácticamente vacacionó a lo largo del verano, es el nativo de Saavedra, nos referimos a Matías Litre.

Éste, es uno de los que más viene cargando contra el oficialismo. Litre, es sondeado como posible candidato a concejal e intendente, esto ultimo, algo imposible ya que en Pigüé, no relegarían ese espacio para alguien de Saavedra. ¿Lo lógico?, un lugar en la lista de concejales.

Carlos Salas, otro de los que figura. Es su deseo, no el de Corvatta y sus allegados.

El hombre que supo estar en la timba clandestina durante la gestión Corvatta, no tiene aceptación en los habitantes de Pigüé, lugar donde está por lejos, el mayor caudal de votantes.