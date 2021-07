Schulmeister: “En la política hay muchos vicios, hay algunos personajes que se valen de la política para cobrar un sueldo”.

(Por Ciudad Noticias): Tras ser confirmado en el día de ayer por el espacio Todos por Saavedra, el ex delegado y ex concejal, Alberto Schulmeister, dio una muy interesante entrevista al programa de radio “Punto de Referencia” y contó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Matías Nebot dentro del vecinalismo.

En el inicio de la nota, Schulmeister, fue concreto y dejó en claro que en la actualidad dentro de la política, no hay gente que realmente busque trabajar por la gente:

“En la política hay muchos vicios, hay muchos personajes que se valen de la política para cobrar un sueldo y eso le hace más a la política y por ahí le hace mal también a la gente porque ocupan un lugar donde no cumplen con su labor, con su trabajo, compromiso y responsabilidad y no solamente se está haciendo un pago que por ahí no solo no se lo merece sino que está ocupando un lugar que lo podría ocupar otra persona que sí puede cumplir. Lamentablemente, esto pasa muy a menudo”, aseveró el ex delegado de Saavedra.

“Elegí Todos por Saavedra porque hace tiempo que vengo siguiendo su trayectoria, puntualmente a Matías Nebot, en su trabajo, en su compromiso, en su responsabilidad como concejal y me siento identificado con él porque es una persona que se ha preocupado mucho por todos los temas del distrito y tiene una forma de hacer política que yo coincido en ese aspecto, en el sentido del no a la confrontación por confrontar, por criticar nada más, simplemente de llegar a consensos y llegar siempre a proponer, siempre, dentro del ámbito de la cordialidad”.