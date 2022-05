Schulmeister: “El municipio nos considera ciudadanos de 2da categoría a los pueblos del distrito”.

(Por Ciudad Noticias): El vecinalista en una nota telefónica que brindó en el programa radial, #PuntoDeReferencia , lanzó fuertes declaraciones contra el oficialismo.

Fue luego de hacer referencia que, si bien está más que de acuerdo a la inversión efectuada para tecnología y modernización, pero que solo fue destinado para Pigüé.

“Estamos de acuerdo con la modernización, pero lo que no estamos de acuerdo, es que en las delegaciones de los pueblos del distrito, no hay ni siquiera un posnet. O sea, no se pueden pagar los impuestos por tarjeta de débito ni de crédito.

Entonces, cuando hablan de federalismo, de que los pueblos y no, acá está claro, los pueblos no tienen ni siquiera un posnet. Es una clara realidad de lo que está pasando”, disparó muy molesto el ex delegado de Saavedra.

En el cierre, fue por más, y aseguró que para la mayoría de los gobiernos municipales, somos ciudadanos de segunda:

“En todos los gobiernos pasa lo mismo. Siempre somos considerados ciudadanos de segunda categoría, y están muy equivocados. Nosotros somos ciudadanos de primera categoría por lo tanto tienen que venir todos los servicios como corresponde a todos los pueblos”.