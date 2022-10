Scarlett Johansson confesó que se sintió sexualizada de joven y habló de cómo influyó eso en su carrera

En la actualidad, Scarlett Johanson es una de las actrices más destacadas de Hollywood. La actriz de 37 años saltó a la fama desde muy pequeña, siendo protagonista de películas infantiles. Sin embargo, ella misma confesó que a lo largo de su carrera la han hecho sentir como un objeto sexualizado.

En una charla que tuvo para el podcast «Armchair Expert», la también productora y directora habló de sus experiencias y cómo influyó la construcción que hacían sobre su figura al momento de conseguir nuevos trabajos. «Me convertí en una especie de objeto y me encasillé en una forma en la que sentí que no recibía ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo que pensé: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’. De alguna manera dejó de ser algo deseable y algo contra lo que estaba luchando”, sostuvo.

La intérprete recordó haberse sentido «encasillada» en su adolescencia luego de protagonizar junto a Bill Murray la película «Lost in Translation», dirigida por Sofía Coppola. «Creo que todo el mundo pensaba que era mayor y que llevaba mucho tiempo actuando, me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada«, comentó. “Sentí que mi carrera había terminado. Pensé que ese era el tipo de carrera que tenía y que esos eran los papeles que había interpretado. Pero recuerdo que pensaba: ‘¿Esto es todo?‘», agregó.

Cabe destacar que en esa producción, Sclarlett interpretó a un personaje cinco años mayor que ella. Esto, según su testimonio, le trajo muchas dudas al momento de pensar en su trayectoria como actriz. «Esta carrera no dura mucho, así que me dio miedo en aquel momento. En cierto modo, pensaba: ‘¿Esto es todo? Atribuí mucho de eso al hecho de que la gente pensaba que era mucho, mucho mayor», admitió.

Pese a su experiencia, la artista analizó que hoy en día el panorama es muy diferente para las actrices jóvenes. «Veo a actores más jóvenes que tienen 20 años. Parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes. También es otra época. Ya no se nos permite encasillar realmente a los actores, por suerte, ¿no? La gente es mucho más dinámica», consideró.