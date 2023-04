Santiago del Moro habló del futuro de los ex Gran Hermano

Santiago del Moro se encuentra descansando de la TV luego de finalizar su conducción en Gran Hermano. Sin embargo, se trata sólo de una pausa, ya que la producción se encuentra preparando todo para que la casa más famosa del país vuelva a ser habitada en un nuevo ciclo en los próximos meses. El presentador dialogó con Socios del Espectáculo y contó su parecer sobre el futuro de los ex participantes del reality: «El tiempo dirá qué pasa con cada uno de ellos. Las puertas las tuvieron abiertas de un programa masivo y ahora no sé qué pasará. Va a depender mucho de lo que ellos le pongan, de las propuestas que tengan y cómo las aprovechen» manifestó. Respecto a los jugadores que firmaron contrato con América TV para participar de ShowMatch, expresó «todo el tiempo me preguntan si van a ir al Bailando, pero por mi lado va a estar todo bien para que vayan». Finalmente, reflexionó sobre el fenómeno que significó el programa, que alcanzó altos picos de rating que no existen en ningún otro ciclo de la grilla actual: «Creo que mucha gente por ahí que no estaba en la televisión vino a ver Gran Hermano, pero eso no significa que se quede en la televisión. Está bueno que pase y que todos los que hacemos esto, tengamos en cuenta que la gente está».