Santiago del Moro enfrentó las críticas sobre Gran Hermano: “Nunca esperé tanto quilombo tan rápido”

Hace un mes que arrancó Gran Hermano y desde entonces Telefé lidera el rating semanal y en las redes sociales marcan tendencia. En diálogo con LAM, Santiago del Moro analizó su conducción y se refirió a las repercusiones sobre los casos de acoso dentro de la casa más popular del país.

“Estoy sorprendido con la repercusión, pero feliz, laburando mucho y disfrutando de lo que pasa. Toda la vida soñé con hacer este programa, a mí me pasó muchas cosas con Gran Hermano, antes de ser Gran Hermano, yo estudié el formato, después pasaron los años hasta que llegó la posibilidad. El año pasado me comunicó Telefé que iba a hacer, soy fanático del formato, me encanta. Me encanta”, narró Santiago del Moro en diálogo con el móvil de LAM.

“El canal lo que buscaba es que sea lo más tranquilo posible desde el afuera para que la casa esté lo más contenida posible. Telefé le tuvo respeto al formato, nadie sabía cómo le iba a ir y segundo no sabíamos que iba a pasar, estuvimos dos años encerrados por la pandemia y no sabíamos si la gente lo iba a bancar o no. Yo le tenía fe, nunca esperé tanto quilombo tan rápido”.

Sobre los participantes explicó: “Trato de ponerme en el lugar del otro pero la mirada del afuera es que esperan que los chicos den mensajes, decir cosas inteligentes o van para educar, pero los participantes van a ir porque muchos quieren ser famosos, quieren ganarse el premio o vivir la experiencia.” y destacó: “Yo creo que los que llegan más lejos son los que son más naturales, la gente premia la esencia y después sí, hay que jugar”.

Sobre las críticas hacia el formato y los participantes, Santiago del Moro afirmó: “Trato de no colgarme, lo que sea crítica y no crítica, lo que pase, es parte de esto. No me lo tomo personal, disfruto, yo soy un engranaje más del programa, el rating no es por mí. Disfruto y me hago cargo de mi parte”.

“La situación de acoso que se vio afuera es un recorte que se vivo en el afuera es un recorte que se hizo nunca pasó en la casa”, narró sobre lo ocurrido entre Thiago y Agustín. También narró que adentro los participantes tienen asistencia las 24 horas y pueden denunciar lo que quieran dentro del confesionario.