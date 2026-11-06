Santiago del Moro conducirá “Bailando con las estrellas”

Tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro ya tiene su próximo desafío televisivo. En su programa radial El Club del Moro (La 100) confirmó que conducirá Bailando con las estrellas, la versión local del exitoso formato internacional Dancing with the Stars, que llegará a Telefe en 2027.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo. Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”, explicó el conductor.

También reveló que el proyecto lo tenían “guardado bajo siete llaves” y que todavía está en una etapa muy inicial: “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas”.

Del Moro dejó claro que este ciclo será su proyecto previo a Gran Hermano 5, por lo que no se aleja del reality. De esta manera, intercalará ambos formatos en la pantalla de Telefe.

Bailando con las estrellas suele reunir a celebridades que forman pareja con bailarines profesionales y compiten en distintas coreografías, evaluadas por un jurado y por el voto del público. El formato ha tenido versiones en varios países.