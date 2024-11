Santi Maratea dejará de hacer colectas solidarias

Santi Maratea confirmó una noticia que dejó atónitos a muchos internautas. Sucede que el influencer decidió dejar de realizar colectas solidarias y suspender la actividad.

En este sentido, opinó sobre las críticas que le llegaron por usar ropa de marca: «Terminé con ese show» y bromeó con la panelista de LAM:»Dejé de ser Wanda (Nara) ahora soy Antonela (Roccuzzo)».

Cabe recordar que en historial de recaudación de donativos voluntarios, Maratea creó un fideicomiso con el que reunió u$s3 millones para pagar deudas del club Independiente de Avellaneda.



Por su parte, reflexionó sobre su trabajo como influencer solidario durante varios años y los cambios que atraviesa en el presente: “Quería demostrar que una persona no tiene que ser austera para ser solidaria, ya lo demostré. Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto… Terminé con ese show, ahora ofrezco otro”.

Asimismo, también se despojó de toda la ropa de lujo. En sus redes sociales, reflexionó sobre sus gastos, opinó que ya no necesita vestirse así y decidió obsequiárselo a la gente que lo ayudó a comprárselo.