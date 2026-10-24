San Martín de Saavedra se hace fuerte de local: recibe a Sportivo Goyena en Primera y Reserva

(Por Ciudad Noticias): El conjunto saavedrense tendrá este domingo una jornada de fútbol en su cancha, donde enfrentará a Sportivo Goyena por la LIFA. La actividad comenzará a las 13:00 con Reserva, mientras que el encuentro de Primera División está programado para las 15:00.

El Club San Martín de Saavedra será protagonista este domingo 25 de octubre de una nueva jornada de la Liga Independiente de Fútbol Amateur (LIFA), cuando reciba en su campo de juego a Sportivo Goyena, en una programación que incluirá los encuentros de Reserva y Primera División.

La actividad comenzará a las 13:00 horas, con el enfrentamiento de Reserva, que abrirá la jornada deportiva entre ambas instituciones.

Posteriormente, desde las 15:00 horas, llegará el turno de Primera División, con San Martín buscando aprovechar su condición de local para conseguir un resultado favorable frente al conjunto de Goyena.

Será una jornada especial para los seguidores del club saavedrense, que tendrán la posibilidad de acompañar a sus dos equipos en casa.

El enfrentamiento entre San Martín y Sportivo Goyena ofrecerá una tarde de fútbol regional, con ambos clubes buscando imponer su juego en las respectivas categorías.

Desde la institución saavedrense se dio a conocer la programación oficial, con los siguientes horarios:

📅 Domingo 25 de octubre – Cancha de San Martín de Saavedra

⚽ 13:00 horas: San Martín vs. Sportivo Goyena – Reserva.

San Martín vs. Sportivo Goyena – Reserva. ⚽ 15:00 horas: San Martín vs. Sportivo Goyena – Primera División.

Con dos encuentros consecutivos, San Martín espera vivir una nueva jornada de fútbol junto a su gente, en un domingo que tendrá actividad tanto para el plantel superior como para la Reserva.