San Martín de Saavedra festejó por duplicado ante Tiro Pigüé en una nueva fecha de la LiFA

(Por Ciudad Noticias): El conjunto de Saavedra fue protagonista de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Amateur, al imponerse por 3 a 2 tanto en Primera División como en Reserva. La jornada también dejó triunfos de San Martín de Arroyo Venado y Sportivo Belgrano de Espartillar, además de empates en ambas categorías.

La Liga de Fútbol Amateur (LiFA) disputó la octava fecha del Torneo Clausura, con encuentros correspondientes a Primera División y Reserva. La jornada tuvo como uno de sus principales protagonistas a San Martín de Saavedra, que consiguió dos importantes victorias frente a Tiro Pigüé, logrando idénticos resultados en ambas categorías.

El conjunto saavedrense tuvo una jornada positiva al imponerse por 3 a 2 en Primera División, en un encuentro que terminó con una ajustada diferencia en el marcador. Con este resultado, San Martín sumó una nueva victoria en el certamen y dejó una actuación destacada en su visita a Tiro Pigüé.

La alegría para la institución de Saavedra fue doble, ya que el equipo de Reserva también consiguió imponerse por 3 a 2 ante el mismo rival. De esta manera, San Martín de Saavedra cerró la octava fecha con puntaje ideal en sus dos presentaciones, convirtiéndose en uno de los equipos destacados de la jornada.

En los restantes compromisos de Primera División, San Martín de Arroyo Venado logró una contundente victoria como local al superar por 4 a 1 al Club Deportivo Arroyocortense, mientras que Sportivo Belgrano de Espartillar y Club Sportivo Goyena igualaron sin goles, repartiendo puntos en un encuentro que finalizó 0 a 0.

Por su parte, la actividad de Reserva también ofreció resultados importantes. San Martín de Arroyo Venado y Club Deportivo Arroyocortense protagonizaron un empate 2 a 2, mientras que Sportivo Belgrano de Espartillar consiguió una victoria por 2 a 0 frente a Club Sportivo Goyena.

Así, la octava fecha del Clausura dejó diferentes resultados en las dos categorías, con equipos que lograron sumar de a tres y otros que debieron conformarse con repartir puntos.

Para San Martín de Saavedra, el balance fue especialmente favorable. Los dos triunfos frente a Tiro Pigüé representaron una jornada de celebración para la institución y sus seguidores, al conseguir victorias tanto en la categoría principal como en Reserva.

Con el desarrollo de una nueva fecha, la Liga de Fútbol Amateur continúa avanzando en su Torneo Clausura, mientras los equipos del distrito y localidades participantes siguen sumando resultados en ambas competencias.