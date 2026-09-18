San Martín de Saavedra buscará recuperarse ante Atlético Huanguelén por la Primera División femenina

(Por Ciudad Noticias): El fútbol femenino tendrá continuidad este domingo con una nueva jornada de la Primera División, en la que San Martín de Saavedra será local frente a Club Atlético Huanguelén por la Zona B.

El conjunto de Saavedra intentará recuperarse luego de la derrota sufrida el último fin de semana ante Club Atlético Peñarol de Pigüé, que se impuso por 2 a 0.

La fecha también contará con otros encuentros tanto en la Zona A como en la Zona B.

Zona A: Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez recibirá a Club Atlético Independiente de San José, mientras que Club Atlético Boca Juniors de Coronel Suárez enfrentará a Tiro Federal de Coronel Suárez. Tendrán fecha libre Racing Club de Carhué y Empleados de Comercio de Guaminí.

Zona B: El Progreso de Santa María se medirá con Blanco y Negro de Coronel Suárez, mientras que San Martín de Saavedra será anfitrión de Club Atlético Huanguelén. Quedarán libres San Martín de Santa Trinidad, Peñarol de Guaminí, San Martín de Carhué y Club Atlético Peñarol de Pigüé.