Salvador, el hijo de Barbie Vélez enterneció a todos con su mirada

Ha transcurrido poco más de un mes desde que Barbie Vélez y su esposo Lucas Rodríguez recibieron a su primer hijo, el pequeño Salvador. Desde entonces su vida ha cambiado por completo, dedicando todo su tiempo y energías en los cuidados del bebé.

Recién en las últimas horas Barbie Vélez presentó a Salvador en un programa, y LAM, donde su madre Nazarena se desempeña como panelista, fue el elegido. En la charla reveló cómo lleva el día a día con el bebé, la ayuda que recibe por parte de todos sus seres queridos y una vergonzosa anécdota con su madre.

Barbie Vélez. Fuente: (Instagram).

“Acá estoy, con el niño. Perdón que me muevo, pasa que si no me muevo, estamos al horno, me hace un piquete este niño” fueron las primeras palabras de la actriz, quien está dando sus primeros pasos en el mundo de la maternidad.

Nazarena Vélez también aprovechó la charla con su hija para describir todo lo que ha vivido, ya que se trata de su primera experiencia como abuela. “Estoy muy emocionada, es fuertísimo. Aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy conmovida”.

Barbie Vélez. Fuente: (Twitter).

“No puedo explicar cómo estoy. O sea, es algo que te dicen, que es un amor inexplicable, pero hasta que no lo vivís. ¡No me entra el amor en el alma! No me importa nada no dormir” detalló Barbie Vélez con una sonrisa que le ilumina el rostro a pesar del cansancio que relata que está viviendo.

Una vez que ha vivido en carne propia la experiencia de ser madre aprovechó el móvil para expresar su “amor y admiración” hacia todas las madres, por el gran esfuerzo que demanda, pero que tan bien recompensado es cuando “le ves la carita y te volvés loca de amor”.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. Fuente: (Twitter).

Su vergonzosa anécdota con Nazarena

Desde los primeros pasos que dio Barbie en televisión, siempre con la compañía de Nazarena Vélez, han demostrado el gran vínculo que las une, de confianza y compañerismo. Para cerrar la nota la joven madre recordó uno de los días más vergonzosos de su vida: “El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

Barbie y Nazarena Vélez. Fuente: (Instagram).

Más allá del cansancio y las pocas horas de sueño, Barbie Vélez está viviendo un presente inmejorable desde la llegada de Salvador. Tanto Lucas Rodríguez, su esposo, como Nazarena Vélez están presentes en su día a día, ayudándola con todo lo que necesita.