Salieron a la luz polémicos mensajes de la mujer de Lotocki: «Mugrientas hambrientas de cámara»

María José Favaron se ha mostrado como una ferviente defensora de su marido, el Dr. Aníbal Lotocki. Recientemente tuvo un polémico ida y vuelta con sus seguidores en sus redes sociales y allí lanzó escandalosas declaraciones: «Si a mí ni a un montón no les hace mal, entonces ¿no creés que no es el producto?» dijo y aseguró «yo no estoy casada con un asesino». Sin embargo, después de la muerte de Silvina Luna decidió poner su cuenta de Instagram en privado y no hablar más del tema. Pero fue Pochi, de Gossipeme quién hurgó en su cuenta de Facebook y rescató tremendos mensajes que difundió Favaron cuando comenzaron a reflotar las denuncias de Silvina Luna y otros famosos por la mala praxis de Lotocki. «¿¿Qué paso chicas?? ¿Se terminó la temporada de mostrar el culito y ahora a volver a la tv?» comenzó el descargo. «Mugrientas hambrientas de cámara vayan a laburar con ese hermoso toto que Lotocki les dejo. ¿¿Juicio Oral?? Es lo que mas deseamos… nos vemos en tribunales chicas se viene el Bailando…» finalizó irónica en el posteo que data de marzo de 2018. Una semana después volvió a expresarse en sus redes: «Todas las chirus operadas por Lotocki van y se sacan fotos en lo de el cirujano vecino ??? jajaja Lotocki las opero a todas pero el cirujano vecino postea sus fotos y se lleva los aplausos… esto si que no es justo. Aunque ese cirujano jamás podrá hacerles un trabajo similar. Ojo chiquis que el mundo es chiquito». «Y a los médicos les digo… si están interesados podemos organizar un curso y les enseñamos a operar jajaja. Dejen de robarse las fotos de nuestras pacientes…» finalizó burlándose de la situación y tirando dardos no sólo a las víctimas sino también a otros profesionales.