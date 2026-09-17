Saldungaray tendrá una nueva propuesta de formación de la UPSO en 2027

Tornquist Municipio continúa trabajando para ampliar las oportunidades de formación
en las localidades del distrito. En este marco, la Universidad Provincial del Sudoeste
(UPSO) sumará a Saldungaray una nueva propuesta educativa para el ciclo lectivo
2027.
Se trata del Trayecto de Formación Profesional en Cuidado de Personas Adultas
Mayores, una propuesta de un año de duración, que permitirá incorporar herramientas
y conocimientos para acompañar y asistir a personas adultas mayores en diferentes
actividades de la vida cotidiana.
La formación contempla contenidos vinculados a higiene y confort, alimentación,
recreación, socialización y gestión de trámites médico-sanitarios, además de brindar
herramientas para la promoción de la salud y el bienestar de las personas a cargo.
La propuesta de la UPSO es gratuita, no requiere examen de ingreso y las
inscripciones se abren el 01/10/2026.
Las personas interesadas en conocer más sobre este trayecto y otras propuestas
educativas disponibles en la zona pueden acercarse a la Delegación Municipal de
Saldungaray, ubicada en La Plata 302, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
También pueden comunicarse con el Centro Universitario de Tornquist, a través de
WhatsApp al 2915371701 o por mail a [email protected]
De esta manera, se continúa ampliando el acceso a la educación y la formación
profesional en las localidades del distrito, acercando nuevas oportunidades de
capacitación y propuestas que responden a las necesidades de cada comunidad.
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