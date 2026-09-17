Saldungaray tendrá una nueva propuesta de formación de la UPSO en 2027

Tornquist Municipio continúa trabajando para ampliar las oportunidades de formación

en las localidades del distrito. En este marco, la Universidad Provincial del Sudoeste

(UPSO) sumará a Saldungaray una nueva propuesta educativa para el ciclo lectivo

2027.

Se trata del Trayecto de Formación Profesional en Cuidado de Personas Adultas

Mayores, una propuesta de un año de duración, que permitirá incorporar herramientas

y conocimientos para acompañar y asistir a personas adultas mayores en diferentes

actividades de la vida cotidiana.

La formación contempla contenidos vinculados a higiene y confort, alimentación,

recreación, socialización y gestión de trámites médico-sanitarios, además de brindar

herramientas para la promoción de la salud y el bienestar de las personas a cargo.

La propuesta de la UPSO es gratuita, no requiere examen de ingreso y las

inscripciones se abren el 01/10/2026.

Las personas interesadas en conocer más sobre este trayecto y otras propuestas

educativas disponibles en la zona pueden acercarse a la Delegación Municipal de

Saldungaray, ubicada en La Plata 302, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.

También pueden comunicarse con el Centro Universitario de Tornquist, a través de

WhatsApp al 2915371701 o por mail a [email protected]

De esta manera, se continúa ampliando el acceso a la educación y la formación

profesional en las localidades del distrito, acercando nuevas oportunidades de

capacitación y propuestas que responden a las necesidades de cada comunidad.