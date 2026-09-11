Saldungaray: charla abierta sobre compostaje y gestión de residuos

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Productivo invita a la comunidad a participar
de una charla abierta y gratuita sobre compostaje y gestión de residuos, que se
realizará el jueves 17 de septiembre a las 16 hs. en Saldungaray.
Durante el encuentro, que tendrá lugar en la Biblioteca Gral. San Martín, se
compartirán herramientas y prácticas sencillas para reducir los residuos que
generamos, aprovechar los residuos orgánicos y promover hábitos más sustentables.
La propuesta está destinada a vecinos y vecinas interesados en incorporar prácticas
de compostaje y mejorar la gestión de los residuos en sus hogares y comunidades.
Los esperamos para compartir, aprender y seguir construyendo entre todos una
comunidad más sustentable.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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