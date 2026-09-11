Saldungaray: charla abierta sobre compostaje y gestión de residuos

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Productivo invita a la comunidad a participar

de una charla abierta y gratuita sobre compostaje y gestión de residuos, que se

realizará el jueves 17 de septiembre a las 16 hs. en Saldungaray.



Durante el encuentro, que tendrá lugar en la Biblioteca Gral. San Martín, se

compartirán herramientas y prácticas sencillas para reducir los residuos que

generamos, aprovechar los residuos orgánicos y promover hábitos más sustentables.

La propuesta está destinada a vecinos y vecinas interesados en incorporar prácticas

de compostaje y mejorar la gestión de los residuos en sus hogares y comunidades.

Los esperamos para compartir, aprender y seguir construyendo entre todos una

comunidad más sustentable.