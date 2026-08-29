Saldungaray celebró sus 126 años con un emotivo acto junto a toda la comunidad

Saldungaray celebró este sábado su 126° aniversario con un acto que reunió a
vecinos, instituciones y familias de la localidad para conmemorar un nuevo año de
historia compartida.
La celebración estuvo encabezada por la intendenta municipal, Estefanía Bordoni,
junto a integrantes del Ejecutivo Municipal y el delegado local, Daniel Etcheber.
Durante el acto, las palabras alusivas estuvieron a cargo de la propia jefa comunal,
quien destacó la historia de la localidad y puso en valor los principios y el espíritu de
aquellos pioneros que dieron origen a la misma, entre ellos Pedro Saldungaray, cuya
visión y esfuerzo forman parte de la identidad que hoy caracteriza a la comunidad.
La intendenta también resaltó que el verdadero progreso de Saldungaray está en su
gente: en los docentes, productores, instituciones, vecinos que cuidan su patrimonio y
en cada joven que elige quedarse o regresar para aportar sus conocimientos a la
comunidad.
“Si trabajamos unidos, respetando el orden establecido, vamos a asegurar que las
próximas generaciones reciban un Saldungaray ordenado, limpio, seguro y en pleno
crecimiento”, expresó Bordoni hacia el cierre de sus palabras.
La jornada también contó con la presentación de una danza folklórica a cargo de los
talleres municipales de Saldungaray, que sumó música y tradición a una celebración
profundamente arraigada en la comunidad.
Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Nora Gómez, creadora
del Himno a Saldungaray, y a Roberto Dubé, vecino que a lo largo de los años tuvo
una destacada participación en distintas instituciones de la localidad.
Como cierre, los niños y toda la comunidad se unieron para cantar el tradicional Feliz
Cumpleaños, para luego compartir el clásico chocolate, en un encuentro que tuvo
como protagonistas a los vecinos y a la historia viva de Saldungaray.
Los festejos continuarán mañana con el tradicional desfile, que contará además con
espectáculos, patio de comidas y paseo de artesanos, para seguir celebrando juntos
los 126 años de esta querida localidad del distrito.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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