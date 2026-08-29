Saldungaray celebró sus 126 años con un emotivo acto junto a toda la comunidad

Saldungaray celebró este sábado su 126° aniversario con un acto que reunió a

vecinos, instituciones y familias de la localidad para conmemorar un nuevo año de

historia compartida.

La celebración estuvo encabezada por la intendenta municipal, Estefanía Bordoni,

junto a integrantes del Ejecutivo Municipal y el delegado local, Daniel Etcheber.

Durante el acto, las palabras alusivas estuvieron a cargo de la propia jefa comunal,

quien destacó la historia de la localidad y puso en valor los principios y el espíritu de

aquellos pioneros que dieron origen a la misma, entre ellos Pedro Saldungaray, cuya

visión y esfuerzo forman parte de la identidad que hoy caracteriza a la comunidad.

La intendenta también resaltó que el verdadero progreso de Saldungaray está en su

gente: en los docentes, productores, instituciones, vecinos que cuidan su patrimonio y

en cada joven que elige quedarse o regresar para aportar sus conocimientos a la

comunidad.

“Si trabajamos unidos, respetando el orden establecido, vamos a asegurar que las

próximas generaciones reciban un Saldungaray ordenado, limpio, seguro y en pleno

crecimiento”, expresó Bordoni hacia el cierre de sus palabras.

La jornada también contó con la presentación de una danza folklórica a cargo de los

talleres municipales de Saldungaray, que sumó música y tradición a una celebración

profundamente arraigada en la comunidad.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Nora Gómez, creadora

del Himno a Saldungaray, y a Roberto Dubé, vecino que a lo largo de los años tuvo

una destacada participación en distintas instituciones de la localidad.

Como cierre, los niños y toda la comunidad se unieron para cantar el tradicional Feliz

Cumpleaños, para luego compartir el clásico chocolate, en un encuentro que tuvo

como protagonistas a los vecinos y a la historia viva de Saldungaray.

Los festejos continuarán mañana con el tradicional desfile, que contará además con

espectáculos, patio de comidas y paseo de artesanos, para seguir celebrando juntos

los 126 años de esta querida localidad del distrito.