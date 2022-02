Sacan de contexto opinión de Viviana Soccone sobre la condena a El Presto cuando en realidad, apuntó contra los festejos de Fabiola Yañez.

(Por Ciudad Noticias): El mensaje de la actriz fue claro a través de la red social el pajarito, sin embargo algunos medios, sacaron de contexto la opinión de Viviana Saccone que en realidad, nunca defendió al influencer y periodista El Presto, sino que se indignó porque él fue condenado, y la primera dama, Fabiola Yañez, festejó su cumpleaños con importante número de invitados cuando todos los argentinos en ese entonces, teníamos que cumplir la cuarentena a rajatablas.

Tras un fallo a favor de Fabiola Yañez, el youtuber Eduardo «El Presto» Prestofelippo fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria. Viviana Saccone, reconocida actriz argentina, apareció en redes y comentó su perspectiva.

Sea a favor o en contra, el caso generó gran repercusión. Condenado en 2020 por hostigamiento y discriminación hacia la primera dama, «El Presto» estuvo en boca de grandes artistas. Saccone fue una de ellas, quien por medio de un twit, manifestó: «Voy a buscar el video de El Presto por el que fue condenado».

Y refiriéndose a la fiesta de cumpleaños de la esposa de Fernández en plena pandemia, comentó: «Me cuesta imaginar algo más ofensivo al hecho de que quienes nos obligaban a no despedir a nuestros seres queridos, los que murieron, en ese mismo momento festejaban. Y solo «fue un error».

A raíz de la publicación, la actriz aclaró que si bien no defendía las agresiones hacia Fabiola, tampoco conocía «algo más ofensivo que lo que hizo ella». Además, reiteró que en ningún momento defendió a «El Presto».

Por último, enojada con distintitos titulares que compartieron sus mensajes y los calificaron como «defensa», twiteó: «¿Defensa? ¿Todos a primaria otra vez? Lo grito: quiero ver esos videos porque me cuesta imaginar una defensa peor a la que hizo Fabiola». Y concluyó: «No sé quien es El Presto. No lo conocía hasta ayer».

Nunca ví ninguno de los videos de «el presto», pero aclaro y reitero: no justifico la agresión hacia Fabiola ni hacia nadie pero me cuesta imaginar algo más ofensivo que lo que hizo ella https://t.co/GMo9eud0qe

No señores, uds deberían saber interpretar un texto. Yo no defendí a El presto. Dije que iba a verlos sus videos porque me costaba imaginar una ofensa más grave que la de Fabiola festejando su cumple mientras miles lloraban a sus muertos sin poder verlos ni darles el último adiós https://t.co/sHHcUEzSx3

