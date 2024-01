Sabrina y Alan de «Gran Hermano 2024» dieron el consentimiento y luego se arrepintieron: «No por mí…»

La situación afectó a su relación, ya que se los vio a los dos muy acongojados durante una charla que mantuvieron en el jardín. “ Estoy mal, no por mí. ¿Vos también? ¿Por qué? ”, le dijo él. Y ella respondió: “Por lo mismo que vos. Ahora, ya está ”. Acto seguido, se tomaron las manos y el joven trató de alivianar el momento. “ Quedate tranquila, que no pasa nada ”, cerró.

Luego, Sabrina fue al confesionario y reflexionó sobre sus sentimientos por Alan: “Es una amistad donde nos entendemos con las miradas, con todo. Lo que más me gusta es que me hace reír y todo el tiempo me distiende. A mí me encanta eso. Y lo que menos me gusta es cuando se enoja por bolud… Yo sabiendo eso, igual prefiero compartir mi tiempo con él porque sino no la pasaría bien”.