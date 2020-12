Sabrina Rojas, sobre un posible trío con Luciano Castro: “Estoy abierta a cualquier posibilidad”

La actriz Sabrina Rojas fue el viernes por la noche la protagonista invitada de “Estelita en casa”, el programa de Jey Mammon por la pantalla de América tv, que hace justamente desde su departamento, e hizo jugadas confesiones en relación a lo sexual y los vínculos.

“Estelita” mantuvo una conversación distendida y sin vueltas al momento de tratar diversos temas con Sabrina Rojas. De hecho, entre los temas más picantes, le preguntó con tono de humor si podrían concretar un trío, ellos dos con ella, y la esposa de Luciano Castro contestó: “Yo nunca hice un trío pero estoy abierta a cualquier posibilidad”, en medio de las risas.

Además, la conductora le consultó sobre cómo les afectó la cuarentena en la pareja la ahora del amor y Sabrina Rojas se sinceró: “Tenemos menos intimidad en cuarentena, tuvimos una etapa terrorífica, porque estamos 24×24 con los niños”.

Y luego, la modelo detalló: “No encontrábamos el momento. Si tenés ganas, no era el momento. En la cuarentena tuvimos poco erotismo pero todavía no me aburro de Castro. Después todo se fue acomodando y el erotismo volvió”, dejando en claro que hubo momentos difíciles pero no hubo una crisis matrimonial en este tiempo.

Por último, no faltó la pregunta inevitable de “Estelita” sobre el poliamor, y ella admitió: “Poliamor no, con los cuernos se la pasa mejor porque es prohibido. En mi vida me divertí mucho con los cuernos”, en referencia a las veces que fue infiel y lo disfrutó.

Fuente: América tv.