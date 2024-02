Sabrina Rojas rompió el silencio y habló sobre la ruptura entre Luciano Castro y Flor Vigna

Consultada por el programa Intrusos, Sabrina Rojas se refirió a la separación entre Luciano Castro y Flor Vigna, que estuvo en boca de todos en los últimos días.

“No tengo nada para decir, no es un tema mío, no me corresponde”, respondió apenas comenzó la nota y contó que estaba al tanto de la situación desde hace tiempo. “No hablé con Lu. Me enteré antes. Me enteré por los nenes, porque Lu les había contando”, aclaró.

“Como papás tratamos, en lo posible, de anticiparnos y contarles todo lo que les puede llegar a ellos, por las dudas. Hace meses que ellos no se veían con Flor. No es que tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad, que es algo a veces para estar atentos. No tengo idea de los tiempos ni de nada”, aseveró Rojas.

Además, opinó sobre las especulaciones acerca de una posible reconciliación: “No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente. No, cero. Con lo que nos costó separarnos”, sentenció y aclaró que aún no cerró las puertas con El Tucu López, de quien actualmente está distanciada.

“Y yo todavía estoy procesando mi duelo con el Tucu. Y todavía no cerré las puertas. Me encantaría se pueda dar otra oportunidad, ojalá sí, ojalá no”, finalizó.