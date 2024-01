Sabrina Rojas le puso los puntos a Flor Vigna: «Si amás a un hombre, amás a sus hijos»

Sabrina Rojas comenzó el año con indirectas hacia Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos. Flor Vigna, la actual novia del actor salió a defenderlo y sostuvo que es un excelente padre y que muchas veces por no salir a hablar queda mal parado él.

Pero Sabrina no se quedó callada y contraatacó con los tapones de punta. En diálogo con intrusos, la modelo dijo: «Ella no tiene vínculo con mis hijos por lo que no creo que esté al tanto de lo que es Luciano como papá porque no tiene cotidianeidad. Hace meses que no ve a mis hijos y capaz lo ve un ratito cada 6 meses entonces no es parte de ese costado de Luciano».

«Luciano es un buen papá, que se equivoca muchas veces pero yo no dije que fuera malo. Si él no habla, por algo será. Yo lo miro y sé lo que piensa, conviví con él, lo conozco mucho. Me sorprende que ella hable mucho de cómo es él como papá porque no tiene participación ahí. Yo a ella le abrí la puerta de casa, la recibí con mucho cariño y con mucho amor y mis hijos la adoraron. Pero se ve que está muy ocupada y ese vínculo se perdió» agregó filosa.

«Es obvio que ella no se tiene que hacer cargo, tampoco está obligada a tener un vínculo con los chicos pero si amás a un hombre, amás a sus hijos. Capaz un llamadito cada tanto, para el cumpleaños… hay mil maneras de estar presente si estás ocupado» concluyó Sabrina.