Sabrina Rojas explicó por qué tiene silenciados a sus hijos en las redes sociales

Sabrina Rojas reveló el motivo por el que decidió silenciar a sus hijos en sus historias de Instagram. La actriz y conductora explicó que, si bien no considera que publique contenido que ellos no puedan ver, prefiere evitar que estén demasiado pendientes de su actividad en las redes sociales.

La declaración surgió durante una charla con sus compañeros de un programa de streaming, en la que también reflexionó sobre cómo cambió su mirada respecto de las fotografías sensuales con el paso de los años. A los 46 años, reconoció que algunas imágenes que antes hubiera publicado sin pensarlo hoy le generan cierta incomodidad.

“A mí, la verdad que cuando subo fotos sexys, yo ya tengo cuarenta y seis, sí hay cosas que tal vez digo no sé, no me da tal vez subir una foto en culo, a los veinte sí, ¿no? Me da cosa”, expresó Rojas a DGO.

Durante la conversación, la conductora también distinguió entre compartir una fotografía espontánea en la playa y realizar una producción específicamente pensada para mostrar su cuerpo. En ese sentido, explicó que no siente lo mismo ante ambas situaciones.

“Una cosa es subir una foto en tanga porque estoy caminando hacia el mar y otra cosa es tipo sacarme la foto así. Creo que hasta a mí me da como, como pudor, que si tuviese veinte no”, agregó al explicar cómo cambió su percepción sobre la exposición de su imagen.

En otro tramo de la charla, Rojas se refirió directamente a la relación de sus hijos con sus redes sociales y confirmó que los mantiene silenciados de sus historias. También aclaró que todavía no tuvo una conversación específica con ellos sobre esta decisión, en parte porque considera que Esperanza aún es chica.

“Yo a mis hijos los tengo silenciados de mis historias, porque digo, no, no, no muestro nada que no puedan ver, pero al mismo tiempo no quiero que estén pendientes”, sostuvo la conductora, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

Por último, Rojas reconoció que sus hijos pueden encontrarse con noticias sobre ella, aunque señaló que no suelen estar expuestos a ese tipo de contenidos. “Sí, les pueden llegar noticias, pero no, el algoritmo de mis hijos es nada que ver y viven medio en Narnia”, comentó entre risas.

De esta manera, la conductora compartió una reflexión sobre los límites que elige establecer entre su exposición pública y su vida familiar, además de reconocer que su relación con las fotografías sensuales cambió con el paso del tiempo.