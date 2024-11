Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro y lo calificó como un “infiel serial”

Sabrina Rojas ofreció una nota a Intrusos donde habló de lo que fue su relación con Luciano Castro y también, sobre la relación actual que tiene su ex con la actriz de Envidiosa, Griselda Siciliani.

Luego de tratarlo como un “infiel serial”, Rojas reveló que se permitió “ser infiel” por las deslealtades de su pareja en aquel momento y no mostró ningún tipo de arrepentimiento.

“Yo jamás me la agarré con las mujeres en mi relación con Lu. Mi problema era con Luciano…”, inició Sabrina. “Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, lanzó.

Por otra parte, ante la consulta sobre sospechas de infidelidad con Griselda, Sabrina sentenció: “Supongo, no sé. No lo quiero afirmar, pero supongo. Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo”.