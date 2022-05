Sabrina Garciarena y su relación con Gonzalo Heredia: «Estuvimos cuatro años juntos, fue antes de Felicitas”

Días atrás, Sabrina Garciarena pasó por No es tan tarde, el programa que conduce su marido, Germán Paoloski y admitió que se confundió al besar a otro actor en la ficción. Este sábado, Catalina Dlugi quiso saber nombres y aunque ella se negó a revelarlos, terminó hablando de sus noviazgos. Allí sorprendió al contar que fue novia de Gonzalo Heredia durante cuatro años.

Consultada por la periodista, la actriz aclaró: “Empecé a trabajar a los 14 años y con Germán recién estuve a los 25, tuve mucho tiempo ahí en el que una se enamoró, se confundió… Igual soy medio fría, trabajé en muchos países, con muchos galanes, y realmente me pasó muy poco. Algunos fueron mis novios”.

Entonces reveló que fue novia de Gonzalo Heredia durante cuatro años: “Fue antes de Felicitas y éramos estudiantes de teatro. Nunca lo conté porque era amiga de Brenda (Gandini) y cada uno ya tiene su familia”.

Cuando le preguntaron por Pepe Monje, aclaró que salieron “un tiempito”. Respecto a su relación con el extenista Gastón Gaudio, señaló: “Fue una persona muy importante para mí. Quedó ahí, pero fue importante”.

Lejos de cualquier polémica, destacó que con todos tiene buena onda, buenos recuerdos y buen diálogo. “Soy de las que termina bien porque fueron parte de tu vida. Terminarlo mal es feo”, concluyó.

Sabrina Garciarena le admitió a Germán Paoloski que “se confundió” al besar a otro actor en ficción

Aprovechando la presencia de su esposa en el ciclo que conduce, Paoloski fue con una pregunta al hueso. “En algún momento, besando a un actor, besaste a muchos y muy facheros, ¿te confundiste?”, le preguntó. La respuesta de ella fue categórica: “Sí, obvio”. “¿Con quién?”, insistió. Divertida, Sabrina sonrió y empezó a enumerar con los dedos de su mano a todos sus amores.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski son pareja desde hace 13 años. (Foto: Instagram @germanpaoloski)

Sorprendido, Germán repreguntó: “¿Fue antes o ya estando conmigo?”. “No, antes. Todo fue 13 años para atrás”, le aclaró ella, quien remarcó que no iba a dar nombres.

La pregunta de Sabrina Garciarena a Germán Paoloski

El conductor habilitó a su esposa a que le preguntara lo que quisiera. “¿Te hablás cada tanto con alguna ex? Novias fueron pocas, pero hay ex”, señaló ella.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski son papás de León, Beltrán y Mía. (Foto: Instagram @sabrinagarciarena)

El periodista apuntó a responder de manera elegante. “No asiduamente. Por ahí, en algún momento, puedo llegar a hablar con alguien por algo puntual o algo fortuito. Nos hemos cruzado con una de mis ex hace un tiempo”, aseguró. “Sí, yo no tengo problemas, pero me gusta saber en general las cosas”, concluyó la actriz.