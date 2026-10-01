Saavedra y región, bajo alerta amarilla: anticipan tormentas fuertes para la tarde y noche del viernes

(Por Ciudad Noticias): El distrito de Saavedra quedó comprendido dentro de una amplia zona del sudoeste bonaerense alcanzada por una advertencia meteorológica para este viernes. El período de mayor atención se extenderá entre las 18 y la medianoche, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El distrito de Saavedra se encuentra incluido en una alerta amarilla por tormentas prevista para la tarde y noche de este viernes, en el marco de un episodio de inestabilidad que abarcará buena parte del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y sectores de La Pampa y Río Negro.

La franja horaria señalada como la de mayor probabilidad de fenómenos adversos se extenderá entre las 18 y las 24, período durante el cual podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Para Saavedra y el resto de la región, el principal factor a seguir será la posibilidad de que las precipitaciones se concentren en lapsos relativamente cortos.

El escenario previsto contempla lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica, ráfagas fuertes y la posibilidad de granizo en forma ocasional. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual allí donde las tormentas adquieran mayor intensidad.

Además de Saavedra, la advertencia comprende a Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego, configurando un amplio corredor del sudoeste bonaerense bajo condiciones de tiempo potencialmente adversas.

El fenómeno también alcanzará sectores de La Pampa y el este de Río Negro, por lo que se espera una situación de inestabilidad de alcance regional durante el cierre de la jornada.

En el caso de Saavedra, la atención estará puesta especialmente en la evolución del tiempo desde las últimas horas de la tarde. Ante la posibilidad de tormentas fuertes y precipitaciones abundantes en poco tiempo, se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas durante la jornada, particularmente si deben realizarse actividades o traslados al aire libre.