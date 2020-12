(SAAVEDRA); Una mujer apuntó contra el comisario Gallego; ‘Me mandó a amenazar’

(Por Ciudad Noticias) la ciudadana Silvina Videla, apuntó fuertemente contra el cuestionadísimo comisario de la dependencia local,ya que al parecer, por tener problemas personales con ella, luego se toma venganza con el esposo de la denunciante quien lleva algo más de 18 años en la bonaerense pero lo manda hacer tareas que corresponden a quiénes llegan de escuelas o los de jerarquías menores.

LO QUE ESCRIBIÓ VIDELA EN SU CUENTA DE FACEBOOK.

Lamentablemente desde hace tiempo, tanto yo como mi esposo, venimos sufriendo el atropello del comisario Gustavo Gallego,presente mis quejas al señor delegado pero a nadie le importó, conoce de mis problemas de salud(trastornos de anciedad y depresión)motivos que llevaron a que me retiren del spb,. En un principio, verdugueó a mi esposo quien ostenta la jerarquía de capitán, tiene casi 20 años dentro de la fuerza y conducta intachable, primero arrancó mandandolo a cumplir funciones en los retenes debido a la pandemia,y luego lo arruinó con la calificación Mi marido como buen policía que es nunca dijo nada. Hace poco, lo calificó con 6 de nota cosa que deja ver sus problemas personales ya que siempre tuvo muy buenas calificaciones y excelente conducta ,Y ahora lo mandó al operativo sol en mar del plata en el dia de ayer,siendo que otros compañeros lo solicitaron y él no debido a que me encuentro medicada y solo con 3 hijos menores a cargo, dejándome en una posición compleja ya que requiero de la ayuda de mi esposo por mi estado de salud. No tengo dudas que este personaje que hoy dirige la Comisaría local,tiene algo personal conmigo y su odio lo refleja contra mi marido quien siempre fue muy bien visto por todos sus superiores. Gallego es una perdona siniestra, autoritaria y que para hacer cumplir la ley, debería comenzar a cumplirla él mismo.

Seguramente el jefe de la Distrital vea mi comentario porque si llegase a pasar algo toda la responsabilidad caerá sobre las autoridades que siempre hicieron la vista gorda al manejo de COMISARIO GUSTAVO GALLEGO..QUIEN NO SÓLO ME MANDO A AMENAZAR SI NO QUE SIEMPRE HIZO LA VISTA GORDA EN EL PUEBLO Y SOLO A MI ME MANDABA A LA POLICIA A MI CASA POR CUALQUIER BOLUDES….PERO EL DE ARRIBA TODO LO VE SEÑOR GALLEGO…Y HABER SI EL SEÑOR Gustavo Notararigo EMPIEZA A PREOCUPARCE POR SAAVEDRA Y AVERIGUA EL MANEJO DE ESTE SEÑOR….NO RESPETA A NADIE Y SE MANEJA CON TOTAL IMPUNIDAD…