(Por Ciudad Noticias): El procedimiento ocurrió durante la noche del domingo. La Policía constató daños en ventanas, puertas, un televisor y distintos muebles del inmueble.

Personal de la Comisaría Saavedra Seccional Segunda intervino durante la noche del domingo 22 de noviembre en un conflicto registrado en una vivienda ubicada sobre avenida Mitre al 200, en la localidad de Saavedra.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 23 horas, cuando los efectivos acudieron al domicilio y constataron importantes daños materiales en el interior de la propiedad.

Entre los elementos afectados se encontraban vidrios de ventanas y puertas, un televisor y distintos muebles.

Según la información oficial, los destrozos habrían sido ocasionados por la pareja de la damnificada.

Como resultado de la intervención, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años y dio inicio a actuaciones penales por el delito de daño.

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que avaló el procedimiento y dispuso las diligencias judiciales correspondientes.