Saavedra quedó sin equipo de rayos X: trasladaron el aparato al Hospital de Pigüé y crece el reclamo vecinal

(Por Ciudad Noticias): La localidad de Saavedra dejó de contar con su propio equipo de rayos X luego de que el aparato fuera retirado del nosocomio local y trasladado al Hospital Municipal de Pigüé, una decisión que generó preocupación entre vecinos y usuarios del sistema de salud.

Según pudo saber Ciudad Noticias, la medida habría sido impulsada por el secretario de Salud municipal, doctor Oscar Gómez, con el aval del intendente Matías Nebot. El equipo, que había sido adquirido en el año 2021 a través del Presupuesto Participativo, dejó de estar disponible en el establecimiento sanitario saavedrense y actualmente se encuentra funcionando en el hospital de la ciudad cabecera.

La decisión abrió cuestionamientos en la comunidad de Saavedra, donde recuerdan que la incorporación del equipo había sido producto de una elección y una inversión destinada específicamente a mejorar la atención sanitaria local, evitando traslados para la realización de estudios básicos.

El traslado del aparato vuelve a poner en debate la organización de los servicios de salud dentro del distrito y la disponibilidad de equipamiento en las localidades más pequeñas. Mientras Pigüé cuenta con el hospital de referencia del partido, en Saavedra los vecinos plantean la necesidad de mantener herramientas que permitan resolver prácticas médicas sin depender de derivaciones.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los fundamentos técnicos de la decisión ni se informó si existe un plazo para que la localidad vuelva a contar con un equipo propio.

La comunidad espera explicaciones por parte de las autoridades municipales sobre el destino del servicio de diagnóstico por imágenes y los motivos por los cuales un recurso adquirido mediante participación vecinal dejó de estar disponible en Saavedra.