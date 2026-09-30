Saavedra pierde su equipo de rayos X y la polémica crece: reclaman salud mientras el Municipio prepara un aniversario con Los Palmeras

(Por Ciudad Noticias): El traslado de la aparatología hacia Pigüé dejó a la comunidad de Saavedra sin la posibilidad de realizar estudios que hasta ahora se brindaban en su hospital. El equipo había sido adquirido mediante el Presupuesto Participativo 2021, cuando los vecinos eligieron esa inversión como una prioridad. La decisión vuelve a abrir el debate sobre las prioridades de la gestión de Matías Nebot mientras avanza la posibilidad de contratar a Los Palmeras para el aniversario de Pigüé.

La decisión de retirar el equipo de rayos X del Hospital Municipal de Saavedra y trasladarlo hacia Pigüé generó una fuerte reacción en la comunidad, no solamente por la pérdida de una herramienta sanitaria, sino por el origen de esa aparatología: había sido conseguida mediante el voto de los propios vecinos.

El equipo no fue una compra más dentro del presupuesto municipal. Fue el resultado del Presupuesto Participativo 2021, una instancia en la que la comunidad definió cuáles eran las necesidades más importantes y decidió destinar recursos para incorporar esa tecnología al sistema de salud local.

Por eso, el reclamo que comenzó a crecer en Saavedra tiene un componente que va más allá del traslado físico de un aparato. La preocupación central es que la localidad queda nuevamente sin la posibilidad de realizar determinados estudios en su propio hospital, obligando a pacientes y familias a depender de traslados para acceder a una prestación que había sido incorporada como una mejora permanente.

El planteo de muchos vecinos no apunta solamente a cuestionar que Pigüé reciba el equipo. La pregunta que aparece es otra: si el sistema de salud necesita garantizar esa prestación en ambas localidades, por qué la solución fue retirar el equipo existente de Saavedra en lugar de gestionar una alternativa que permita mantener el servicio donde fue votado por la comunidad.

La discusión tomó todavía más fuerza cuando comenzó a circular la posibilidad de que el Municipio de Saavedra-Pigüé evalúe contratar a Los Palmeras para el aniversario de Pigüé, previsto para el próximo 4 de diciembre.

La banda santafesina, que continúa su trayectoria luego de la salida de su histórico cantante Rubén “Cacho” Deicas, aparece como la principal apuesta para una celebración que la gestión de Matías Nebot busca convertir en el evento central del distrito.

El contraste fue inmediato para sectores críticos de la administración municipal: mientras una comunidad reclama por la pérdida de un servicio sanitario y por un equipo que había sido elegido mediante participación ciudadana, el Municipio analiza una contratación artística de gran magnitud para una celebración.

La discusión no pasa por negar la importancia de la cultura o de los festejos populares. Una ciudad puede celebrar su aniversario y generar espacios de encuentro para sus vecinos. El punto que genera controversia es la percepción de prioridades en un contexto donde una localidad reclama por una herramienta vinculada directamente con la atención médica.

Además, la decisión se da luego de que el gobierno municipal resolviera no realizar la tradicional Fiesta de la Primavera y concentrar los esfuerzos en el aniversario de Pigüé, la ciudad cabecera del distrito.

Así, dos decisiones quedaron enfrentadas en el debate público: por un lado, la salida de un equipo médico de Saavedra que había sido conseguido mediante una votación vecinal; por otro, la posibilidad de una celebración con una inversión importante para el aniversario de Pigüé.

El conflicto, entonces, dejó de ser solamente por un aparato de rayos X.

Pasó a ser una discusión sobre qué lugar ocupa la salud pública dentro de las prioridades municipales y cómo se administran los recursos cuando una comunidad siente que pierde una herramienta que había elegido como propia.

En Saavedra, el reclamo no es por una fiesta.

Es por no quedarse sin un servicio de salud que los vecinos habían conseguido con su propia decisión.