(SAAVEDRA): jóven policía tiroteó la casa de un empleado de la UP-N°19

(Por Ciudad Noticias): Un efectivo policial de Comisaría 2da (SAAVEDRA) fue hasta la casa de un agente de la unidad carcelaria n°19 de éste medio y con su arma reglamentaria, una 9mm, tras una discusión via WhatsApp ejecutó una serie de disparos.

No hubo lesionados ya que el empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense se encontraba cumpliendo con su guardia.

El hecho ocurrió el jueves último pasadas las 17 hs y el autor, identificado como WELHS FRANCO, quien por decisión del comisario GUSTAVO GALLEGO, núnca fue detenido.

Poco después de lo sucedido que afortunadamente no pasó a mayores, fue el propio polémico y responsable de Comisaría 2da en dar con el jóven que viene de cumplir dos meses de (CARPETA PSIQUIATRICA) en pedirle el arma reglamentaria, chaleco y decirle...«Por (60) días no te presentes a trabajar, no pasará nada y esto quedará en la nada».

LOS MOTIVOS DEL TIROTEO:

Una alta fuente de la policía local afirmó que el trabajador de la bonaerense al estar bajo los efectos de estupefacientes, se contactó con un empleado del (SPB) local para comprarle drogas y éste dijo no vendía, lo que WELHS se fue hasta el domicilio ubicado sobre 25 de mayo y pensando que estaba allí, disparó contra el inmueble.

Más allá que había testigos, el joven policía que puso en peligro la vida de personas que entraban y salían de COOPERATIVA OBRERA,salió impune en lo local, sin embargo la justicia bahiense lo imputó y la causa fue caratulas como » Abuso de armas agravado, amenazas y daño agravado», en principio.-

MENSAJE INTIMIDATORIO:

«Te deje un regalito en tu casa, si estabas vos te mataba», le escribió quien cuenta con la protección del comisario Gustavo Gallego quien además de no sancionaron, le dio dos meses de descanso.